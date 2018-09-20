Один товар в одни руки: в Узбекистане меняют правила ввоза техники

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Согласно подписанному законопроекту, граждане не могут ввозить некоторые виды техники в республику чаще, чем раз в полгода.
Ранее кабинетом министров было подписано постановление, согласно которому можно было ввозить 20 видов техники по одной единице на человека в календарный месяц. То есть, например, одна стиральная машина, холодильник, пылесос и так далее. Сейчас же премьер-министр Абдулла Арипов подписал распоряжение, согласно которому этот срок изменился на 6 месяцев.
На портале, где законопроект выложен для обсуждения, уже появились комментарии от граждан, которые высказались против, поскольку "любые ограничения и запреты будут сдерживать рост и развитие Узбекистана и благосостояние граждан".