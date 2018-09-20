Один товар в одни руки: в Узбекистане меняют правила ввоза техники

Теперь стиральные машины, холодильники, мобильные телефоны (в эту категорию также входят часы, синхронизируемые с телефоном) можно будет ввозить поштучно раз в полгода.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Согласно подписанному законопроекту, граждане не могут ввозить некоторые виды техники в республику чаще, чем раз в полгода.

Ранее кабинетом министров было подписано постановление, согласно которому можно было ввозить 20 видов техники по одной единице на человека в календарный месяц. То есть, например, одна стиральная машина, холодильник, пылесос и так далее. Сейчас же премьер-министр Абдулла Арипов подписал распоряжение, согласно которому этот срок изменился на 6 месяцев.

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В данный перечень вошли: холодильник, морозильник, кондиционер, стиральная машина, пылесос, газовая плита, электрическая плита, телевизор, микроволновая печь, духовая печь, электрическая мясорубка, утюг, фен, кухонный комбайн, телефонный аппарат, в том числе наручный (имеются в виду часы), компьютерная техника, принтер и многофункциональное офисное устройство, планшетный компьютер, ноутбук, столовая посуда в количестве один сервиз (комплект).

На портале, где законопроект выложен для обсуждения, уже появились комментарии от граждан, которые высказались против, поскольку "любые ограничения и запреты будут сдерживать рост и развитие Узбекистана и благосостояние граждан".