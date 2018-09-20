В России хотят запретить работать таксистам с иностранными правами

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Сенатор Ахмат Салпагаров в четверг внес в Госдуму законопроект, который предлагает запретить иностранцам в России управлять транспортом на основании национальных водительских прав и вести трудовою деятельность, связанную с управлением автотранспортом.

Законопроектом предлагается запретить управление транспортными средствами на основании любых иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортом.

Проектом также предлагается установить переходный период продолжительностью в полгода для обмена иностранных национальных водительских удостоверений на удостоверения российского образца.

"С учетом того, что практическая сторона вопроса обмена иностранных национальных водительских удостоверений на российские удостоверения уже в достаточной мере отработана и многие автомобильные перевозчики успешно справляются с задачей по переподготовке водителей, то данный период представляется реалистичным и обеспечивающим благоприятные условия как для водителей, так и для перевозчиков", - говорится в пояснительной записке.

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По мнению автора законопроекта, вводимые положения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения и приведут к улучшению качества оказания автотранспортных услуг. Он отметил, что по различным экспертным оценкам в настоящий момент в Москве от 30 до 40% водителей такси имеют иностранные водительские удостоверения. Указанную категорию водителей представляют в основном граждане Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Республики Беларусь.

По данным, полученным из Министерства внутренних дел Российской Федерации, которые приводятся в пояснительной записке, на всей территории страны за семь месяцев 2018 года произошло 5040 ДТП с пострадавшими при участии водителей с иностранными водительскими удостоверениями. По статистическим данным, на территории города Москвы произошло 1022 подобных ДТП, что составило 21% от общего числа ДТП с пострадавшими на территории Москвы. В Московской области и Санкт-Петербурге число ДТП с пострадавшими при участии водителей с иностранными водительскими удостоверениями достигло 437 и 451 случаев, что составило 14% и 12% от общего числа ДТП с пострадавшими.