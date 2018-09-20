Казань и Краснодарский край: Узбекистан запустит новые маршруты автобусов

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Начальник Узбекского агентства автомобильного транспорта "Узавтотранс" Даврон Дехканов сообщил в четверг журналистам, что автотранспортные компании Узбекистана планируют до конца 2018 года открыть еще два прямых направления автобусного сообщения – в Казань через Уфу, а также в Краснодарский край.
"До конца года планируется запустить сквозной рейс из Ташкента в Уфу и Казань, а также в Краснодарский край", - сообщил Давронов "на полях" международной транспортной конференции, которая открылась в четверг в Ташкенте. По его словам, в настоящий момент ведется подготовительная работа с автоперевозчиками двух стран, высчитывается коммерческая составляющая маршрутов.
"В любом случае, спрос на прямое автобусное сообщение между городами России и Узбекистана довольно устойчивый. Работа в этом направлении будет продолжена и в следующем году", - добавил Давронов.
В 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами стран Центральной Азии и России. По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России.