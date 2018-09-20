Казань и Краснодарский край: Узбекистан запустит новые маршруты автобусов

"Узавтотранс" планирует до конца 2018 года запустить еще семь прямых рейсов в Россию и Казахстан.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Начальник Узбекского агентства автомобильного транспорта "Узавтотранс" Даврон Дехканов сообщил в четверг журналистам, что автотранспортные компании Узбекистана планируют до конца 2018 года открыть еще два прямых направления автобусного сообщения – в Казань через Уфу, а также в Краснодарский край.

Между Россией и Узбекистаном 14 сентября впервые открылось регулярное прямое автобусное сообщение, первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород. Правительства Узбекистана и России в мае 2000 года подписали соглашение о международном автомобильном сообщении, которое, в частности, регулирует автобусные перевозки. Однако к настоящему времени между странами отсутствовали прямые автобусные рейсы, передает РИА Новости.

"До конца года планируется запустить сквозной рейс из Ташкента в Уфу и Казань, а также в Краснодарский край", - сообщил Давронов "на полях" международной транспортной конференции, которая открылась в четверг в Ташкенте. По его словам, в настоящий момент ведется подготовительная работа с автоперевозчиками двух стран, высчитывается коммерческая составляющая маршрутов.

"В любом случае, спрос на прямое автобусное сообщение между городами России и Узбекистана довольно устойчивый. Работа в этом направлении будет продолжена и в следующем году", - добавил Давронов.

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По данным "Узавтотранса", в 2018 году из Узбекистана было открыто десять международных автобусных маршрутов – по четыре в Казахстан и Таджикистан, по одному - в Россию и Кыргызстан. В проработке находятся еще семь прямых рейсов в северном направлении, в основном в Россию и Казахстан, также планируется увеличить частоту движения уже действующих маршрутов.

В 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами стран Центральной Азии и России. По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России.