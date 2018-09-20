Росавиация: перевозки из РФ в Центральную Азию пользуются высоким спросом

Страны Центральной Азии сегодня занимают третье место в структуре пассажиропотока и четвертое - в грузопотоке российских авиакомпаний.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Перспективы авиаперевозок из России в страны Центральной Азии являются неограниченными, это обусловлено высоким спросом на полеты в данный регион, заявил в четверг глава Росавиации Александр Нерадько. Об этом пишет РИА Новости.

© Sputnik / Vladimir Trefilov Пантелеев: спрос на авиарейсы Ташкент - Владивосток определит их частоту

"Лидирующее позиции по количеству полетов в страны Центральной Азии занимают российские авиакомпании, это обусловлено высоким спросом на полеты в страны данного региона, как одного из ключевых партнеров России во всех областях", - сказал Нерадько на международной конференции "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности".

Глава Росавиации сообщил, что страны Центральной Азии сегодня занимают третье место в структуре пассажиропотока и четвертое - в грузопотоке российских авиакомпаний.

"Но перспективы дальнейшего роста пассажиропотока представляются неограниченными между Россией и странами Центральной Азии", - сказал Нерадько.

Глава Росавиации отметил, что в число основных направлений сотрудничества авиаперевозчиков входит проведение технического обслуживания воздушных судов провайдерами стран Центральной Азии, сокращение времени технологического графика обслуживания в аэропортах стран региона, а также развитие стыковочных узлов для пассажиров из Китая и Индии.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров UzAirways планирует в 2018 году перевезти три миллиона пассажиров

Нерадько отметил, что развитие партнерских отношений с авиакомпаниями Центральной Азии остается в рамках проведения политики либерализации и снятия всех ограничений в воздушном сообщении.

"Уверен - это стратегический путь развития нашего сотрудничества", - добавил Нерадько.

По данным Росавиации, регулярные полеты в страны Центральной Азии сегодня осуществляют десять российских авиакомпаний, полеты в РФ - восемь авиаперевозчиков из стран региона.