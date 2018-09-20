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Сим-карта в руке

В Ташкенте студентов научат программировать смарт сим-карты

© AFP 2018 / KENZO TRIBOUILLARD
Общество
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Решение об открытии академии по программированию таких устройств приняли специалисты университета Инха в ходе встречи с делегацией Infineon Technologies AG.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. В Ташкенте 19 сентября состоялась встреча руководства университета Инха с делегацией компании Infineon Technologies AG, сообщает пресс-служба столичного вуза.

Стороны договорились об открытии академии по программированию смарт сим-карт.

"В ходе встречи был заключен устный договор об открытии академии по обучению студентов и специалистов в области программирования смарт сим-карт. Подняты вопросы налаживания производства сборочных линий смарт карт с местными компаниями", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Ташкенте начнут разрабатывать универсальные студенческие смарт карты, они будут выполнять функцию банковских карт и одновременно электронных проездных.

Теги:
программирование, Ташкент, Университет



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