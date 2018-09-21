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Минобр Узбекистана назвал новые сроки оплаты контрактов на обучение в вузах

Sputnik
Общество
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Ранее студенты должны были оплатить не менее 50% от суммы годового контракта до 15 сентября.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана продлило до 30 сентября крайний срок оплаты контрактов на обучение в вузах, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Утверждены размеры суперконтрактов

"Срок приема первой части базового размера контракта студентов, принятых на обучение в бакалавриат и магистратуру на платно-контрактной основе в 2018/2019 ученом году, продлен до 30 сентября", – сообщила пресс-служба министерства.

Ранее, согласно законодательству, студенты должны были внести не менее 50% от суммы годового контракта до 15 сентября.

Срок оплаты контрактов на обучение в вузах для абитуриентов, которые не набрали достаточного количества баллов и намерены учиться на так называемом суперконтракте, продлен до 31 октября.

Теги:
студенты, вузы, Узбекистан



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