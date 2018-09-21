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Бойцы отряда народного ополчения Соколы пустыни демонстрируют флаг запрещенной в РФ ИГИЛ.

В Узбекистане учреждена комиссия по борьбе с финансированием терроризма

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Тема:
Борьба с терроризмом (47)
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Комиссия создается для успешного сотрудничества с остальными государствами-членами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов.

ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Межведомственная комиссия по выполнению требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) создана в Узбекистане, ее возглавил генеральный прокурор Отабек Муродов.

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Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева опубликовано в пятницу на сайте национальной базы законодательства.

"Принять предложение Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан об образовании межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - говорится в тексте документа. Комиссию возглавил генпрокурор страны Муродов. Рабочим органом комиссии является департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.

Между Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и Подразделением финансовой разведки Республики Корея подписан Меморандум о сотрудничестве.
© Прокуратура Узбекистана
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Комиссия создается для успешного сотрудничества с остальными государствами-членами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в 2019-2020 годах. Она будет заниматься обеспечением имплементации рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, сообщается в постановлении. На нее также возложена задача по выработке предложений по совершенствованию государственной политики в данной области.

В декабре 2011 года в Узбекистане вступил в силу закон "О ратификации соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма". Соглашение было подписано в июне того же года в Москве. В настоящее время ЕАГ объединяет девять государств региона: Беларусь, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Тема:
Борьба с терроризмом (47)



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