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Тошшаҳартрансхизмат вводит форму для водителей

Скромно и со вкусом: дизайнеры переоденут водителей автобусов в Ташкенте

Тошшаҳартрансхизмат
Общество
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Новая форма должна будет поднимать пассажирам настроение.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. АО "Тошшаҳартрансхизмат" объявило конкурс среди дизайнеров одежды на лучшую идею формы для кондукторов и водителей автобусов. Об этом пишет пресс-служба перевозчика.

Тошшаҳартрансхизмат назначил технические дни для автобусов
© tshtx.uz
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Руководство компании ожидает, что новая форма будет скромной, современной, приятных цветов, соответствовать климату и поднимать настроение пассажиров.

Форма будет состоять из двух комплектов и соответствовать сезонам.

Водители станут работать в светлых рубашках с карманами и на пуговицах и в модных брюках. В комплект формы также войдет головной убор.

Кондукторы будут носить форму с отложным воротником, длинными рукавами, со сборкой на поясе. Женщины смогут надевать или юбки на 5-10 см ниже колен или брюки.

Победителю конкурса обещают вручить ценный подарок.

Теги:
автобусы, форма



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