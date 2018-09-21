Из-за сбоя в процессинговом центре НАК возникли проблемы с покупкой билетов

В кабинетах пользователей некорректно отражается баланс средств, также пресс-служба предупреждает о трудностях с проведением оплаты банковскими картами.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Пресс-служба национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" предупредила о техническом сбое в работе Единого общереспубликанского процессингового центра.

В кабинетах пользователей некорректно отображается баланс средств, при покупке авиабилетов через корпоративный сайт и мобильное приложение возникают трудности с проведением оплаты банковскими картами UzCard.

"Приносим извинения за временные неудобства в использовании онлайн-сервисов", - говорится в сообщении.

За последний год авиакомпания запустила полеты в Душанбе, из Самарканда в Стамбул, возобновила рейсы в Лахор и Нью-Йорк, увеличена частота перевозок в Дубаи, Бишкек и Москву. До конца декабря она планирует перевезти три миллиона пассажиров.