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Студенты в аудитории

В мировой рейтинг вузов вошли университеты стран СНГ

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Среди них - Тбилисский государственный университет, Государственный университет имени Шакарима города Семей и другие.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Информационное агентство РИА Новости в сентябре опубликовало репутационный рейтинг вузов мира на 2018 год.

В него вошел ряд учебных заведений СНГ, в том числе Тбилисский государственный университет, Белорусский государственный университет, Бакинский государственный университет, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Государственный университет имени Шакарима города Семей и другие. Всего в списке 19 наименований, узбекистанских пока нет.

Кроме того, как сообщают в Министерстве просвещения Российской Федерации, по программе соотечественников в российские вузы могут поступить граждане ближнего и дальнего зарубежья.

"Соотечественники могут поступать в вузы РФ, сдав, по своему усмотрению, либо единый государственный экзамен (ЕГЭ), либо пройдя внутренние вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно (без предъявления результатов ЕГЭ)", - уточняется в пресс-релизе.

Соотечественники – это граждане разных стран и их потомки, проживающие за рубежом и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России.

Теги:
рейтинг, СНГ, Высшее образование



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