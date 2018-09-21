В мировой рейтинг вузов вошли университеты стран СНГ

Среди них - Тбилисский государственный университет, Государственный университет имени Шакарима города Семей и другие.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Информационное агентство РИА Новости в сентябре опубликовало репутационный рейтинг вузов мира на 2018 год.

В него вошел ряд учебных заведений СНГ, в том числе Тбилисский государственный университет, Белорусский государственный университет, Бакинский государственный университет, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Государственный университет имени Шакарима города Семей и другие. Всего в списке 19 наименований, узбекистанских пока нет.

Кроме того, как сообщают в Министерстве просвещения Российской Федерации, по программе соотечественников в российские вузы могут поступить граждане ближнего и дальнего зарубежья.

"Соотечественники могут поступать в вузы РФ, сдав, по своему усмотрению, либо единый государственный экзамен (ЕГЭ), либо пройдя внутренние вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно (без предъявления результатов ЕГЭ)", - уточняется в пресс-релизе.

Соотечественники – это граждане разных стран и их потомки, проживающие за рубежом и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России.