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Маршрутка в Ташкенте

В Узбекистане проверят все автобусы и автомобили на газу

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Инвентаризации подвергнутся, в первую очередь, автобусы и микроавтобусы, грузовые автомобили, а также легковые такси.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Кабинет Министров Узбекистана принял постановление “О неотложных мерах по безопасному использованию транспортных средств, оснащенных газовыми баллонами, а также централизованных газовых котлов”, сообщает телеграмм канал Министерства Юстиции.

Такие меры приняты после очередного несчастного случая, произошедшего с пассажирским автобусом в Бухарской области. В результате взрыва баллона пять человек погибли, более 20 пострадали.

Во избежание подобных инцидентов создана Республиканская комиссия по инвентаризации и подготовки предложений по безопасности газонаполнительных компрессорных станции и автомобилей оснащённые газовыми баллонами, а также централизованных котлов, работающие на природном газе.

До 1 декабря 2018 года автобусы, микроавтобусы и легковые автомобили (такси), а также специальная техника по транспортировке грузов, оснащенные газовыми баллонами пройдет проверку в установленные сроки проведения технического осмотра.

АГЗС
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Арипов поручил проверить все АГЗС после взрыва баллона в автобусе
Кроме того, после ЧП с автобусом премьер-министр страны Абдулла Арипов поручил тщательно проверить все АГЗС Узбекистана на пригодность оборудования и соблюдение правил безопасности.

В настоящее время в Узбекистане насчитывается 670 газонаполнительных компрессорных станций, а примерно половина автомобилей используют сжатый природный газ в качестве альтернативного топлива.

Теги:
Абдулла Арипов, Министерство юстиции Узбекистана, безопасность, автобусы, Автомобили, газовый баллон



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