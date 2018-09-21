В Узбекистане проверят все автобусы и автомобили на газу

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Кабинет Министров Узбекистана принял постановление “О неотложных мерах по безопасному использованию транспортных средств, оснащенных газовыми баллонами, а также централизованных газовых котлов”, сообщает телеграмм канал Министерства Юстиции.
Такие меры приняты после очередного несчастного случая, произошедшего с пассажирским автобусом в Бухарской области. В результате взрыва баллона пять человек погибли, более 20 пострадали.
Во избежание подобных инцидентов создана Республиканская комиссия по инвентаризации и подготовки предложений по безопасности газонаполнительных компрессорных станции и автомобилей оснащённые газовыми баллонами, а также централизованных котлов, работающие на природном газе.
До 1 декабря 2018 года автобусы, микроавтобусы и легковые автомобили (такси), а также специальная техника по транспортировке грузов, оснащенные газовыми баллонами пройдет проверку в установленные сроки проведения технического осмотра.
В настоящее время в Узбекистане насчитывается 670 газонаполнительных компрессорных станций, а примерно половина автомобилей используют сжатый природный газ в качестве альтернативного топлива.