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Автосалон GM Uzbekistan

GM Uzbekistan устранила очередное ограничение при покупке авто

Пресс-служба GM Uzbekistan
Общество
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Узбекский автопроизводитель пересмотрел правила покупки своей продукции. Ранее ту или иную модель или конкретную машину можно было приобрести лишь там, где она была в наличии.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. GM Uzbekistan разрешила клиентам покупать автомобили в любом автосалоне, даже если в данный момент необходимой модели или понравившегося цвета нет в наличие по конкретному адресу, сообщает пресс-служба автопроивзодителя.

Если конкретной машины нет в том автосалоне, куда пришел клиент, то он сможет заказать выбранный автомобиль и дождаться его доставки по нужному адресу. Ранее автолюбителю приходилось ехать за своей покупкой именно по месту наличия конкретной модели.

"Перераспределение автомобилей будет обновляться на ежедневной основе, исходя из реальных потребностей покупателей", — уточняют в компании.

Пользователи пока сдержанно отреагировали на эту новость. Кто-то порадовался, мол, давно пора, а лучше прямо "от забора завода продавать", иные высказали опасения по поводу сроков "согласно договору поставки".

Были и такие, кто выступает против излишней автомобилизации столицы, призывая GM продавать велосипеды, скутеры и самокаты.

Как делают автомобили GM Uzbekistan
© Новости Узбекистана
GM Uzbekistan выставила на продажу более 29 тысяч автомобилей
После критики президента Узбекистана Шавката Мирзиёева GM Uzbekistan приняла ряд мер, направленных на повышение качество обслуживания клиентов, что в итоге должно повысить и процент продаж. Среди них организация автосалонов под открытым небом, сокращение времени поставки авто и его оформления, а также доставка контрактов на дом. 

Выступая перед журналистами в июле этого года, глава "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков заявил, что в 2019 году компания намерена улучшить скорость и качество обслуживания клиентов, а автомобиль можно будет заказать по телефону с доставкой на дом. 

По данным GM Uzbekistan, с начала 2018 года в республике было продано свыше 76 тысяч автомобилей.

 

Теги:
Торговля, Узбекистан, Автомобили, GM Uzbekistan



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