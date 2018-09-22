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В Ташкенте прошел веломарафон

Весело, зрелищно, полезно: как в Ташкенте прошел веломарафон

© Фото: ГУВД Ташкента
Общество
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В мероприятии приняли участие свыше 1200 человек в возрасте от 7 до 70 лет.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В пятницу, 21 сентября, в Ташкенте прошел массовый веломарафон.

Мероприятие проходило под девизом "Мы – за безопасность дорожного движения", сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Организаторами марафона, приуроченного ко Дню безопасности дорожного движения и Дню без автомобилей, выступили ГУБДД МВД республики и УБДД ГУВД, хокимият и Союз молодежи Ташкента.

В нем приняли участие все желающие. Никаких возрастных и иных ограничений к участникам не предъявлялось. Единственным условием было наличие велосипеда.

В Ташкенте прошел массовый веломарафон
© Фото: ГУВД Ташкента
В Ташкенте прошел массовый веломарафон

В итоге на ул. Байналминал, где проходил веломарафон, собралось свыше 1200 человек в возрасте от 7 до 70 лет.

Мероприятие получилось зрелищным, веселым. А с задачами по обеспечению безопасности участников и зрителей, поддержанию общественного порядка отлично справились сотрудники ГУВД Ташкента.




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