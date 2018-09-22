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Сбор хлопка

США признали, что детей уже не привлекают на сбор хлопка в Узбекистане

STR / AFP
Общество
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Министерство труда США констатирует полное прекращение систематического привлечения детей к сборам хлопка, сообщает МИД Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Министерство труда США спустя девять лет исключило узбекский хлопок из списка товаров, производимых с использованием детского труда, сообщил в пятницу МИД республики.

"Впервые с 2009 года хлопок, произведенный в Узбекистане, исключен американским ведомством из так называемого "списка товаров, произведенных с использованием детского труда", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Сбор хлопка
© AFP 2018 / NOORULLAH SHIRZADA
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По данным МИД, в обнародованном 20 сентября ежегодном докладе о наихудших формах детского труда за 2017 год министерство труда США повысило Узбекистан с четвертой на вторую позицию.

"Американское ведомство, ссылаясь на результаты систем мониторинга со стороны МОТ, правительства и независимых правозащитников, констатирует полное прекращение систематического привлечения детей к сборам хлопка", - добавили в МИД Узбекистана.

В МИД напомнили, что ранее госдепартамент США опубликовал собственный доклад о ситуации с торговлей людьми за 2017 год, в котором Узбекистан был переведен с третьей категории во вторую за значительный прогресс в деле искоренения детского и принудительного труда.

Сбор хлопка
© Sputnik / Алексей Куденко
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Ежегодно в Узбекистане производится около 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца и 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Около 40% выработанного хлопка-волокна отгружается на экспорт.

Напомним, в феврале Международная организация труда (МОТ) заявила, что в Узбекистане прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка, однако организация продолжит отслеживать ситуацию с практикой принудительного и детского труда в республике.

В сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обещал покончить в стране с принудительным трудом и подтвердил приверженность правительства сотрудничеству с МОТ.




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