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Работа сотрудников ГИБДД

Против свадебных кортежей: ГУВД оштрафовало водителей четырех Range Rover

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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В настоящее время власти Узбекистана призывают население организовывать скромные свадьбы.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Сотрудники УБДД ГУВД Ташкента на улице Бунёдкор остановили кортеж из четырех Range Rover. Об этом пишет пресс-служба организации.

Молодожены
© REUTERS / KIM HONG-JI
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Водителям автомобилей придется выплатить штраф за участие в групповом передвижении, создающим угрозу безопасности дорожного движения.

В настоящее время власти Узбекистана призывают население организовывать скромные свадьбы. Как отмечает депутат Алмазарского района Ташкента Бахтиёр Сагатов, на пышные торжества семьи затрачивают огромные средства, многие даже берут на это кредиты, хотя эти деньги можно было потратить на более важные цели, например, на образование будущих детей. 

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Теги:
ГУВД Ташкента, свадьба, Ташкент



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