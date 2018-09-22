Роботы-хирурги и вертолеты для врачей: как изменится медицина в Узбекистане

В 2021-2023 годах в республиканских клиниках будут развивать высокотехнологичные методы лечения.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов рассказал в интервью порталу Uzbekistan Today, когда в Узбекистане появится роботизированная хирургия.

© Sputnik / Виталий Тимкив В Ташкенте откроется центр профилактики и лечения инсульта

По словам Абдухакимова, в 2021-2023 годах в республиканских клиниках будут развивать высокотехнологичные методы лечения. В планах властей внедрить в медучреждениях страны фотодинамическую терапию, радиохирургию и роботов-хирургов.

Еще в Узбекистане откроется Национальный институт питания, который будет приобщать населения к здоровому питанию, помогать людям с ожирением.

Особое внимание уделят профилактике различных заболеваний: медучреждения первичного звена займутся массовым обследованием населения.

К тому же, будет развиваться транспортная инфраструктура больниц. Врачам выдадут автомобили высокой проходимости и даже вертолеты.