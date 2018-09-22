18:36 22 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB118.05
  • EUR9347.75
  • USD8039.00
Поиск
Врач с анализами

Роботы-хирурги и вертолеты для врачей: как изменится медицина в Узбекистане

CC0 / pixabay.com
Общество
Получить короткую ссылку
95 0 0

В 2021-2023 годах в республиканских клиниках будут развивать высокотехнологичные методы лечения.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов рассказал в интервью порталу Uzbekistan Today, когда в Узбекистане появится роботизированная хирургия.

Медкомиссия
© Sputnik / Виталий Тимкив
В Ташкенте откроется центр профилактики и лечения инсульта

По словам Абдухакимова, в 2021-2023 годах в республиканских клиниках будут развивать высокотехнологичные методы лечения. В планах властей внедрить в медучреждениях страны фотодинамическую терапию, радиохирургию и роботов-хирургов.

Еще в Узбекистане откроется Национальный институт питания, который будет приобщать населения к здоровому питанию, помогать людям с ожирением.

Особое внимание уделят профилактике различных заболеваний: медучреждения первичного звена займутся массовым обследованием населения. 

К тому же, будет развиваться транспортная инфраструктура больниц. Врачам выдадут автомобили высокой проходимости и даже вертолеты. 

По теме

В Узбекистане создадут открытую базу данных врачей
Теги:
Азизз Абдухакимов, Здравоохранение, Медицина и здоровье, врачи, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Час селфи в день независимости Армении (21 сентября 2018). Еревaн
    Что пошло не так в "час селфи" в Ереване

    Премьер-министр Никол Пашинян с дочерьми пришел на "час селфи", организованный ко Дню независимости Армении. Полтора часа горожане ходили за ним в надежде на фото

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Чарли Чаплин из Афганистана
Полное перевоплощение: в Афганистане появился свой Чарли Чаплин
В интернете обнародовали видео первых минут теракта в Иране
Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
Крушение Ил-20 в Сирии: как и где все произошло

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054