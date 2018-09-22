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В Узбекистане на развитие женщин-предпринимателей выделят 100 млрд сумов

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Микрокредитбанк" будет выделять женщинам льготные кредиты на развитие бизнеса.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Комитет женщин Узбекистана совместно с Общественным фондом поддержки женщин и семьи и "Микрокредитбанк" заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом пишет портал UzDaily.

Председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Первый бизнес-форум женщин Узбекистана и Казахстана прошел в сентябре

"Микрокредитбанк" будет выделять женщинам льготные кредиты с условием 7 процентов годовых на развитие предпринимательской деятельности.

Всего на эти цели Общественным Фондом поддержки женщин и семьи будет направлено 100 миллиардов сумов.

Ранее женщины Узбекистана и Казахстана провели первый в истории бизнес-форум. На мероприятии женщины узнали об инновациях в бизнесе и поделились личным опытом ведения собственного дела.

Теги:
Микрокредитбанк, женщина-предприниматель, Предпринимательство, женщина, Узбекистан



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