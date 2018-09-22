В Узбекистане на развитие женщин-предпринимателей выделят 100 млрд сумов

Микрокредитбанк" будет выделять женщинам льготные кредиты на развитие бизнеса.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Комитет женщин Узбекистана совместно с Общественным фондом поддержки женщин и семьи и "Микрокредитбанк" заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом пишет портал UzDaily.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Первый бизнес-форум женщин Узбекистана и Казахстана прошел в сентябре

"Микрокредитбанк" будет выделять женщинам льготные кредиты с условием 7 процентов годовых на развитие предпринимательской деятельности.

Всего на эти цели Общественным Фондом поддержки женщин и семьи будет направлено 100 миллиардов сумов.

Ранее женщины Узбекистана и Казахстана провели первый в истории бизнес-форум. На мероприятии женщины узнали об инновациях в бизнесе и поделились личным опытом ведения собственного дела.