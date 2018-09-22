В Узбекистане может появиться единый call-центр

Call-центр будет обрабатывать всю полученную информацию о работе ТСЖ.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Хокимият Ташкента провел переговоры с российской компанией "Гран сall-центр" о внедрении единого call-центра на территории Узбекистана для всех государственных услуг, включая ТСЖ и обращения на портал хокима города.

© AFP 2018 / NOORULLAH SHIRZADA Сборщики хлопка смогут пожаловаться на нарушение прав по телефону доверия

Как сообщает пресс-служба городской администрации, call-центр будет обрабатывать всю полученную информацию, классифицировать ее и проводить общую аналитику.

"Гран сall-центр" работает по всей России, сотрудничает с правительством и мэрией Москвы. В Узбекистане представители компании планируют создать около двух тысяч рабочих мест.