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Кошелек с деньгами

В Узбекистане появился еще один способ перевода денег

Sputnik
Общество
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Комиссия за денежный перевод будет составлять от 0,5% до 1%.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Узбекистанцам стали доступны денежные переводы между пластиковыми картами UzCard через "Одноклассники". Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Услуга будет предоставляться во всех регионах республики.

Кошелек с деньгами
Sputnik
Новый пункт денежных переводов открылся в Ташкенте

Сервис позволяет просматривать историю переводов, сохранять номера карт и уведомляет о статусе проводимых операций.

Комиссия за денежный перевод составит от 0,5% до 1%.

Также сейчас наиболее популярны переводы средств через салоны компании "Евросеть" и Western Union.

В июне в Ташкенте открылся новый пункт, где можно получить услуги денежных переводов по системам Western Union, Money Gram, "Юнистрим", "Контакт", "Золотая корона". Он работает при филиале "Дархан" мини-банка "Буюк Ипак Йули" в Мирзо-Улугбекском районе столицы.

Кошелек с деньгами
Sputnik
Узбекистан стал лидером по объему денежных переводов из России

Ранее руководитель Службы по защите прав потребителей банковских услуг Узбекистана Бахадир Мирзаев заявил, что необходимо донести до узбекистанцев, насколько удобно осуществлять денежные переводы через банковские приложения.

Напомним, Узбекистан стал лидером по объему денежных переводов из России. В республику поступило свыше миллиарда долларов, в том числе 759 миллионов – от узбекистанцев и 318 миллионов – от россиян. Средняя сумма одного перевода составила 375 долларов.

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Теги:
денежные переводы, Uzcard, Узбекистан



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