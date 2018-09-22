Узбекистан к 2030 году намерен войти в рейтинг 50 передовых стран мира

Будут увеличены вложения государственных и частных средств в инновации и научно-исследовательскую деятельность.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Узбекистан к 2030 году намерен войти в список 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса.

Spuntik / Дмитрий Астахов Азимжон Назаров назначен замминистра инновационного развития

Такая задача поставлена в указе президента республики Шавката Мирзиёева "Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы".

В документе говорится о необходимости увеличить вложения государственных и частных средств в инновации, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

В стране будет образована Комиссия по своевременной и качественной реализации Стратегии инновационного развития, которая будет контролировать реализацию указа. Ответственным за исполнение поставленных задач назначен премьер-министр Абдулла Арипов.