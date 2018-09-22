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Города Мира. Ташкент

Узбекистан к 2030 году намерен войти в рейтинг 50 передовых стран мира

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Будут увеличены вложения государственных и частных средств в инновации и научно-исследовательскую деятельность.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Узбекистан к 2030 году намерен войти в список 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса.

Папка с документами
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Такая задача поставлена в указе президента республики Шавката Мирзиёева "Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы".

В документе говорится о необходимости увеличить вложения государственных и частных средств в инновации, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

В стране будет образована Комиссия по своевременной и качественной реализации Стратегии инновационного развития, которая будет контролировать реализацию указа. Ответственным за исполнение поставленных задач назначен премьер-министр Абдулла Арипов.

Теги:
Министерство инновационного развития Узбекистана, Инновационные открытия, Технологии и инновации, Инновации, Узбекистан



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