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Мужчина с флагом Узбекистана

Власти Ташкента готовят грандиозный праздник жителям столицы ко Дню учителя

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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29 сентября, в канун празднования Дня учителя и наставников, в Ташкенте пройдет большой гала-концерт.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в "Узбекконцерте", он пройдет под открытым небом на Площади Дружбы народов.

Отмечается, что мероприятие будет бесплатным и посетить его смогут все желающие.

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Согласие выступить на празднике дали уже порядка десяти узбекских артистов-любимцев публики, однако, кто именно, организаторы пока не сообщают.

Между тем подчеркивается, что выступать они будут вживую.

Однако список исполнителей еще не до конца утвержден, и его могут пополнить еще ряд любимых артистов.




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