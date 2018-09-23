Власти Ташкента готовят грандиозный праздник жителям столицы ко Дню учителя

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в "Узбекконцерте", он пройдет под открытым небом на Площади Дружбы народов.
Отмечается, что мероприятие будет бесплатным и посетить его смогут все желающие.
Согласие выступить на празднике дали уже порядка десяти узбекских артистов-любимцев публики, однако, кто именно, организаторы пока не сообщают.
Между тем подчеркивается, что выступать они будут вживую.
Однако список исполнителей еще не до конца утвержден, и его могут пополнить еще ряд любимых артистов.