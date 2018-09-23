Глава Туркменистана презентовал две новые книги собственного сочинения

Президент Туркменистана является автором целого ряда книг различной тематики. Глава государства пишет и издает беллетристику, стихи, научные, научно-популярные и другие произведения. Президентские книги посвящены истории, коням, коврам, музыке, кулинарии, чаю, пословицам и другим темам.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Презентации двух новых книг президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялась в Ашхабаде.

Об этом сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Во Дворце мукамов и в Центре общественных организаций публике был представлен второй том книги "Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути", а в Туркменском государственном институте экономики и управления презентована книга "На пути достижения в Туркменистане Целей устойчивого развития".

© Sputnik / Сергей Гунеев "Прекрасная Аваза": президент Туркменистана написал новое стихотворение

В сообщении отмечается, что во втором томе книги "Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути" глава государства методами научного анализа исторических сведений, документальных источников и архитектурных памятников оценивает роль Туркменистана в качестве основной движущей силы и центрального звена Великого шёлкового пути, оказавшего значительное влияние на развитие человечества.

Книга состоит из двух частей - "От Джейхуна до Хазара" и "Маршруты с юга на север". В свою очередь каждая из частей включает в себя по три главы, описывающие конкретные участки Великого Шёлкового пути на территории Туркменистана: "Амуль - Мерв", "Мерв - Ниса", "От Парфии до Гиркании", "Земм – Гургандж", "Путь из Герата в Мерв", "От Копетдага до Устюрта".

Этот обзор городов-крепостей и памятников на туркменской земле представляет географию средневековых караванных маршрутов, связавших большие и малые города и селения.

Вторая книга Гурбангулы Бердымухамедова "На пути достижения в Туркменистане Целей устойчивого развития" представляет собой аналитический обзор развития страны в свете достижения целей устойчивого развития, принятых в сентябре 2015 года всеми странами-членами ООН в качестве основной составляющей повестки дня по устойчивому развитию до 2030 года.

Автор книги во вступительном слове отмечает, что идея написания этой книги родилась у него в 2015 году в ходе рабочего визита в Нью-Йорк, где состоялась юбилейная, 70-я сессии Генассамблеи ООН и саммит по вопросам устойчивого развития на период после 2015 года.

Президент Туркменистана является автором целого ряда книг различной тематики. Глава государства пишет и издает беллетристику, стихи, научные, научно-популярные и другие произведения. Президентские книги посвящены истории, коням, коврам, музыке, кулинарии, чаю, пословицам и другим темам.

Многие книги туркменского президента переведены на иностранные языки.