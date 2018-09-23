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Шашлык на углях

Ученые бьют тревогу: шашлыки могут быть смертельно опасны

© Sputnik / А. Усанов
Общество
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Данные исследователей доказывают, что в дыме от открытого огня содержится огромное количество опасных для здоровья канцерогенов и угарного газа.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Пища, приготовленная на открытом огне (например, излюбленное блюдо многих - шашлык), содержит в себе канцерогены, которые провоцируют тяжелые заболевания дыхательных путей.

К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, пишет American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Употребление такой пищи на 40-60% увеличивает риск развития заболеваний легких, говорится в статье. Таким образом получается, что эффект от приготовленной на костре еды практически такой же, как от курения сигарет.

Исследователи проанализировали информацию о здоровье 277 тысяч жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет, не страдающих заболеваниями лёгких и не курящих. У половины участников, применявших уголь и дрова для готовки или обогрева, развились заболевания лёгких.

"Даже недолгий контакт с огнём увеличивает концентрацию канцерогенов в крови в 2,5–5 раз, в связи с чем растёт вероятность развития рака", - поясняют ученые.




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