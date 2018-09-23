Восточный проект: в Ташкенте впервые прошла ярмарка «Сувениры Узбекистана»

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В Ташкенте прошла Первая республиканская выставка-ярмарка «Сувениры Узбекистана», сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Мероприятие имело характер народного гулянья с гала-концертом, выступлениями фольклорных ансамблей и групп, шествием костюмированных героев, проведением народных спортивных игр, мастер-классов от народных умельцев.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Тошкентда биринчи маротаба "Ўзбекистон совғалари" ярмаркаси ўтказилди

В ходе выставки-ярмарки гости увидели демонстрацию национальной одежды и украшений, показательные выступления по различным видам спорта, выступление национального кукольного театра и кукловодов, концерт узбекской традиционной музыки и танца, кроме того, была проведена дегустация национальных блюд и различных пряностей.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Шарқона лойиҳа: Тошкентда илк маротаба "Ўзбекистон совғалари" ярмаркасига старт берилди

Посетители выставки могли поучаствовать в мастер-классах, организованных мастерами-ремесленниками, своими руками попробовать сделать глиняный кувшин, изготовить шелковую ткань, вышить тюбетейку, принять участие в изготовлении национальной колыбели.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Шарқона лойиҳа: Тошкентда илк маротаба "Ўзбекистон совғалари" ярмаркасига старт берилди

Целью выставки-ярмарки «Сувениры Узбекистана» является стимулирование и поддержка ремесленников, народных умельцев, расширение ассортимента изготавливаемых сувенирных продуктов, определение видов востребованных сувениров. А также данное мероприятие позволит произвести обмен опытом между мастерами и умельцами, что будет способствовать их дальнейшей работе над качеством и оформлением изделий.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Шарқона лойиҳа: Тошкентда илк маротаба "Ўзбекистон совғалари" ярмаркасига старт берилди

Организаторы мероприятия надеются, что налаживание производства и популяризации сувениров, изготавливаемых узбекскими мастерами-ремесленниками, позволит изучить потребность гостей и туристов, приезжающих в республику, а во-вторых подтолкнуть развитие школы “Уста-Шогирд” и создавать новые рабочие места.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Шарқона лойиҳа: Тошкентда илк маротаба "Ўзбекистон совғалари" ярмаркасига старт берилди

В то же время выставка-торговля «Сувениры Узбекистана» - это стимул для дальнейшего развития ремесленничества, расширения видов сувениров, качества и дизайна, изучения потребностей и требований иностранных гостей к ремесленной продукции.

Отметим, по состоянию на октябрь 2017 года в республике насчитывалось более 11 тысяч граждан, зарегистрированных в качестве ремесленников. В результате предоставления властями республики ряда льгот, привилегий и удобств для ремесленников их на сегодняшний день насчитывается более 25 тысяч человек.