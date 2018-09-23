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Как делают автомобили GM Uzbekistan

GM Uzbekistan будет поставлять Cobalt и Malibu в два раза быстрее

© Новости Узбекистана
Общество
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Новые сроки юридически закреплены и прописаны в договорах на поставку автомобилей.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. GM Uzbekistan сократила сроки поставок автомобилей Cobalt и Malibu Turbo. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь будущие владельцы автомобиля марки Cobalt смогу дождаться своей машины уже через 25 дней вместо 60, а Malibu Turbo через 45 рабочих дней вместо 90.

Новые сроки юридически закреплены и прописаны в договорах на поставку автомобилей.

Напомним, недавно узбекский автопроизводитель пересмотрел правила покупки своей продукции. GM Uzbekistan разрешила клиентам приобретать автомобили в любом автосалоне, даже если в данный момент необходимой модели или понравившегося цвета нет в наличие по конкретному адресу

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Теги:
GM Uzbekistan, Автомобили, Узбекистан



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