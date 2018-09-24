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Терминал оплаты банковскими картами

Узбекистанцам предложили придумать название для новой платежной системы

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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В ЦБ подчеркнули, что наименование платежной системы должно иметь уникальное название с национальным колоритом и состоять из одного-двух слов.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Центральный банк Узбекистана объявил конкурс на название новой Национальной розничной платежной системы.

В финансовой организации отметили, что постановлением президента Узбекистана от 20 сентября 2018 года "О мерах по развитию национальной платежной системы" перед Центральным банком поставлена задача создания Национального межбанковского процессингового центра, предусматривающая создание новой розничной платежной системы.

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"В связи с этим предлагаем принять участие в выборе наименования национальной розничной платежной системы. Свои идеи может направить любой, кто хочет внести свой вклад в создание бренда новой национальной розничной платежной системы", - говорится в сообщении.

Конкурс пройдет в два этапа.

На первом этапе, который продолжится до 1 октября, будут приниматься предложения с целью отбора лучших вариантов (шорт-лист) для последующего голосования.

Второй этап предполагает голосование за лучший вариант среди нескольких отобранных наименований.

В ЦБ подчеркнули, что наименование платежной системы должно иметь уникальное название с национальным колоритом и состоять из одного-двух слов.




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