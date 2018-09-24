Лола Каримова-Тилляева объяснила, почему закрыла свою страницу в Instagram

Теперь доступ к публикациям Каримовой-Тилляевой имеют только те пользователи, которые подписаны на ее аккаунт, а не все желающие, как было раньше.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева пояснила, почему она сделала закрытой свою страницу в социальной сети Instagram.

Теперь доступ к публикациям Каримовой-Тилляевой имеют только те пользователи, которые подписаны на ее аккаунт, а не все желающие, как было раньше.

"По причине флуда ботов мы были вынуждены поменять настройки аккаунта в Instagram и сделать его приватным. За последние несколько дней более десятка тысяч ненастоящих, фейковых, только что созданных ботами аккаунтов зафоловили эту страницу в Instagram. Соответственно нашей статистике каждые несколько минут открываются новые аккаунты ботов", - написала младшая дочь Ислама Каримова.

Она добавила, что ее IT-команда совместно с представителями Instagram разбирается в происходящем, и порекомендовала всем подписчикам быть внимательными.

На странице в соцсети Каримова-Тилляева активно рассказывала о своих проектах, мероприятиях Фонда имени Ислама Каримова, а также делилась личными и семейными фото, которые порой вызывали неоднозначную реакцию пользователей соцсети.