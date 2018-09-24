Стало известно, где любил отдыхать Ислам Каримов

Супруга первого президента рассказала, что Каримов любил отдыхать недалеко от Ташкента и считал, что никакие другие места не сравнятся по красоте с Узбекистаном.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Супруга первого президента Узбекистана Татьяна Каримова рассказала, как и где любил проводить свой отпуск Ислам Каримов.

Отрывок из интервью опубликован на странице Фонда имени Ислама Каримова в Facebook.

"Годовой отпуск Ислама Абдуганиевича обычно длился около недели, и то это были короткие передышки по два-три дня в течение года. Мы выезжали в горы, в местность Кайнарсай, совсем недалеко от Ташкента. Он любил местные пейзажи и считал, что нет ничего красивее нашей природы", - рассказала Татьяна Акбаровна.

Фонд Ислама Каримова Ислам Каримов

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Напомним, Ислам Каримов бессменно возглавлял республику свыше 25 лет. Первый президент скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет вследствие перенесенного им инсульта. Он был похоронен на своей родине в Самарканде.

Фонд Каримова был основан в октябре 2016 года Лолой Каримовой-Тилляевой и Татьяной Каримовой в память о первом президенте независимой Республики Узбекистан Исламе Каримове.