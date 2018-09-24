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Внутренний двор главного корпуса Национального исследовательского технологического университета МИСиС

В Алмалыке открылся филиал Московского института стали и сплавов

CC BY-SA 4.0 / Sergey Gnuskov / Внутренний двор главного корпуса Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Общество
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В филиал приняты на очную форму обучения 150 студентов по таким направлениям, как "Горное дело", "Металлургия" и "Автоматизация и управление технологических процессов и производств (по отраслям)".

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. В Алмалыке начал свою деятельность филиал Московского института стали и сплавов.

В вузе будут готовить высококвалифицированные инженерно-технические кадры для производственно-промышленной отрасли республики.

По установленной квоте на 2018/2019 учебный год в филиал приняты по очной форме обучения 150 студентов по таким направлениям, как "Горное дело", "Металлургия" и "Автоматизация и управление технологических процессов и производств (по отраслям)".

Выпускникам филиала будут выданы дипломы установленного образца НИТУ "МИСиС", который признается документом о высшем образовании в Узбекистане и РФ.




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