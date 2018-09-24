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Узбекские имамы организуют религиозно-просветительские встречи в России

Имамы Ташкента выступят в мечети в Свердловской области

© Muslim
Общество
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Восемь имамов Ташкента выступят в мечети в Свердловской области с проповедями об истинных ценностях ислама.

ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Группа из восьми имамов мечетей Ташкента проводит в Свердловской области религиозно-просветительские встречи с соотечественниками.

"Восемь имамов мечетей Ташкента 24-28 сентября посетят Свердловскую область Российской Федерации для проведения религиозно-просветительских встреч с соотечественниками, проживающими и работающими здесь", - говорится на сайте Управления мусульман Узбекистана.

Поездка организована совместно с Духовным управлением мусульман Свердловской области.

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети.
© Sputnik / Илья Питалев
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Имамы выступят в местной мечети с проповедями об истинных ценностях ислама.

Ранее председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов сообщил, что представители мусульманского духовенства Узбекистана готовы активизировать контакты с исламским сообществом России для совместного противодействия влиянию идей религиозного экстремизма и фанатизма, пропагандируемых, в частности, "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ).




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