Из-за благоустройства ряда улиц ташкентцы столкнутся с затруднением движения

Столичный хокимият предупредил горожан о возможных проблемах с движением из-за озеленения улиц в городе.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Столичный хокимият начал работы по благоустройству ряда улиц.

В связи с этим пресс-служба администрации города Ташкента предупреждает о возможных затруднениях с движением.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров В Ташкенте временно ограничили проезд по улице Ахмад Дониш

"C 24 сентября на улицах Мустакиллик, Мирзо Улугбек, Дормон и Тимур Малик Ташкентский городской хокимият проводит работы по благоустройству и озеленению", - уточняет, в частности, пресс-служба.

Ранее стало известно, что в Ташкенте запретили проезд по улице Фурката из-за строительства Tashkent City.

"Движение по вспомогательной дороге на улице Фурката в Шайхантахурском районе будет временно ограничено с целью беспрепятственного передвижения специального транспорта", - сообщили в пресс-служба хокимията города.