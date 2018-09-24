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Пассажирский самолет

Делегация Украины обсудила в Ташкенте возобновление авиасообщения

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Авиасообщение между странами было прекратилось в мае 2015 года по инициативе узбекской стороны.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Украинская делегация в рамках конференции "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности" провела переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между Киевом и Ташкентом.

"Были проведены переговоры с Государственной инспекцией по надзору за безопасностью полетов Узбекистана о восстановлении прямого авиасообщения между Киевом и Ташкентом с периода IATA весна/лето 2019 на базе подписанного протокола между авиационными службами Украины и Узбекистана ("Международные авиалинии Украины" и "Узбекские авиалинии" - 2 частоты в неделю)", - говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов заявлял Sputnik, что авиасообщение с Украиной может быть возобновлено уже в этом году.

Табло с информацией о вылетах
© Sputnik / Евгений Одиноков
Узбекистан и Украина возобновят авиасообщение уже в этом году
Авиасообщение между странами было прекратилось в мае 2015 года по инициативе узбекской стороны. Это было обусловлено рядом проблемных вопросов. Первоначально авиакомпании двух стран выполняли рейсы по двум направлениям: Ташкент — Киев (две частоты) и Ташкент — Симферополь (пять частот).

После крымских событий в 2014 году украинская сторона запретила узбекским самолетам летать в Симферополь, считая администрацию крымского аэропорта незаконной. Что касается полетов в Киев, то здесь ситуация зашла в тупик из-за экономической составляющей. Узбекская авиакомпания обвинила украинскую сторону в откровенном демпинге цен.

Представители Международных авиалиний Украины продавали в Ташкенте стыковочные билеты в Москву, Санкт-Петербург, Калининград и другие города с большой скидкой. Поэтому украинцы были готовы летать хоть пять раз в неделю в Ташкент, а узбекская сторона настаивала на одном рейсе или продаже билетов только на маршрут Ташкент — Киев. В результате ситуация зашла в тупик.

Позже появлялась информация, что один из украинских банков, национализированный государством, задолжал Национальной авиакомпании Узбекистана полмиллиона долларов.




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