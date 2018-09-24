Андижан и Ставрополье обсудили развитие тепличной отрасли

В Андижанской области будет использоваться ставропольский опыт развития тепличной отрасли.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Глава Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов заинтересовался опытом развития тепличной отрасли Ставрополья.

На Ставрополье с деловой миссией прибыла официальная делегация Республики Узбекистан.

"Абдурахманов подчеркнул заинтересованность Андижанской области в использовании ставропольского опыта развития тепличной отрасли, а также в расширении торгового взаимодействия между двумя регионами", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Ставропольского края Владимир Владимиров назвал перспективные направления для дальнейшего развития сотрудничества, в их числе проекты в области сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, туризма.