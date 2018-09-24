На пересдачу: Минюст признал недействительным рейтинг узбекских вузов

По словам представителей Минюста, документ не проходил правовую экспертизу и госрегистрацию, в расчет приняты однобокие критерии оценки.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Минюст назвал неправдоподобным недавно опубликованный рейтинг вузов.

Данный документ не проходил правовую экспертизу и госрегистрацию в Минюсте, что является нарушением требований к принятию нормативно-правовых актов. По этой причине он не имеет юридической силы и не влечет никаких правовых последствий.

Сведения по отдельным индикаторам, в частности, об иностранных преподавателях, осуществляющих деятельность в вузах, не соответствуют действительности. В расчет приняты в основном "однодневные", "однонедельные" иностранные специалисты, в то время как некоторые вузы представили количество реальных педагогов, преподававших на семестровой или годичной основе.

© Sputnik / Какие вузы вошли в первый рейтинг в Узбекистане

Также не учитывались показатели вузов в зависимости от их размера (масштаба), направлений образования, экономического и кадрового потенциала, специфики деятельности и прочее. При этом составители рейтинга сосредоточились на количественных показателях (количество лиц, имеющих научные степени, количество защищенных диссертаций, количество иностранных преподавателей, количество педагогов, преподававших в зарубежных вузах, количество ссылок на научные работы, количество опубликованных статей, количество иностранных студентов, сумма средств, вырученных от научно-исследовательской деятельности).

Это само собой дало преимущество вузам с большим количеством факультетов, педагогов и студентов.

По непонятным причинам изучение было однобоким, построено лишь на анализе научно-исследовательской деятельности вузов, хотя объективных препятствий для комплексного и всестороннего изучения всех направлений деятельности вузов не было.

Кроме того, не все вузы были уведомлены о проведенном изучении и результатах рейтинга до его официального опубликования.

Такой подход не соответствует общепринятым международным стандартам и принципам определения рейтинга вузов, в частности, Берлинским принципам рейтингования вузов, утвержденным Международной экспертной группой по рейтингам (International Ranking Expert Group, IREG).

Первый в Узбекистане рейтинг республиканских вузов был обнародован в середине июля этого года. Его составителями стали специалисты Государственной инспекции по надзору и Министерство высшего и среднего специального образования. Всего было проанализировано 57 высших учебных заведений, оценка выставлялась по 23 критериям.

Согласно этому рейтингу, в лидерах оказались Национальный университет Узбекистана, Ташкентский государственный институт востоковедения, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Ташкентская медицинская академия и другие вузы.