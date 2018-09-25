Столицу Северной Осетии заволокло дымом… от шашлыков

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Жители Владикавказа негодуют из-за того, что столица в буквальном смысле затянута дымом.
В результате выяснения причин происходящего стало известно, что смог - это последствие гастрономических пристрастий граждан. Дело в том, что на одной из улиц Владикавказа сосредоточились десятки торговых точек, продающих шашлыки.
Именно этот дым от мангалов попал на видео, которое появилось на днях в Сети.
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Оказывается на улице Цоколаева жарят шашлыки, зря мы утром предупреждали об их вреде 😕 ⠀ ⠀ 📱Присылайте нам фото и видео. ⠀⠀⠀ #ЧПВладикавказ #Осетия #Алания #Осетины #Аланы #Ossetia #Alania #Ossetian #Vladikavkaz #Владикавказ #NorthOssetia #15Регион #СевернаяОсетия
Отметим, что видимость в городе ухудшилась, люди стали жаловаться на густой дым.
Мнения пользователей на этот счет разделились. Одни в категорической форме указывают на вред от испарений.
"Так не должно быть… куда смотрит санэпидемстанция?", - вопрошает один из них.
Однако большинство отнеслось к проблеме более снисходительно.
"Без мяса люди до старости не доживут... Так что пускай шашлык едят! Главное, чтобы денег на это хватало", - написал другой пользователь.
Напомним, ученые из Оксфордского университета опубликовали исследование, в котором говорится, что пища, приготовленная на открытом огне, содержит в себе канцерогены, которые провоцируют тяжелые заболевания дыхательных путей.