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Приготовление шашлыка

Столицу Северной Осетии заволокло дымом… от шашлыков

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Причиной смога, накрывшего Владикавказ, явилась любовь столичных жителей к шашлыку.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Жители Владикавказа негодуют из-за того, что столица в буквальном смысле затянута дымом.

В результате выяснения причин происходящего стало известно, что смог - это последствие гастрономических пристрастий граждан. Дело в том, что на одной из улиц Владикавказа сосредоточились десятки торговых точек, продающих шашлыки.

Именно этот дым от мангалов попал на видео, которое появилось на днях в Сети.

Отметим, что видимость в городе ухудшилась, люди стали жаловаться на густой дым.

Мнения пользователей на этот счет разделились. Одни в категорической форме указывают на вред от испарений.

"Так не должно быть… куда смотрит санэпидемстанция?", - вопрошает один из них.

Шашлык на углях
© Sputnik / А. Усанов
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Однако большинство отнеслось к проблеме более снисходительно.

"Без мяса люди до старости не доживут... Так что пускай шашлык едят! Главное, чтобы денег на это хватало", - написал другой пользователь.

Напомним, ученые из Оксфордского университета опубликовали исследование, в котором говорится, что пища, приготовленная на открытом огне, содержит в себе канцерогены, которые провоцируют тяжелые заболевания дыхательных путей.




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