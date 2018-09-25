Власти заплатят узбекистанцам за видеозаписи с нарушениями ПДД

За видео нарушений правил дорожного движения очевидцы получат более 9 тысяч сумов. Личность очевидца-заявителя сохранят в тайне.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. В Узбекистане с 1 июля 2019 года за видеодоказательства нарушений правил дорожного движения очевидцам будут выплачивать денежное вознаграждение.

Соответствующее постановление кабинета министров "О дополнительных мерах по повышению эффективности борьбы против правонарушений в сфере безопасности дорожного движения" опубликовал портал Norma.uz.

"За каждое сообщение заявители будут поощряться в размере 5% от МРЗП (по состоянию на дату публикации статьи составляет 9215 сумов) с суммы взысканного штрафа. Деньги будут автоматически списываться с расчетного счета внебюджетных средств МВД на счет номера мобильного телефона либо пластиковой карты заявителя", - говорится в сообщении.

Указывается также, что личность очевидца-заявителя сохранят в тайне.

Также с 1 июля 2019 года для предприятий сферы общественного транспорта и пассажирских перевозок установка видеорегистраторов станет обязательной.

Определены и требования к видеозаписям:

- в видеоматериале должны быть видны и четко различимы совершенное правонарушение, марка транспортного средства и государственный номер, дата и время совершенного правонарушения;

- категорически запрещаются изменения в видеозаписи, кроме обрезки ролика до и после части, в которой запечатлено правонарушение (продолжительность не должна превышать, как правило, 120 секунд);

При направлении видео о правонарушениях следующие сведения должны указываться полностью:

- фамилия, имя, отчество, адрес постоянного места проживания, название юридического лица, место расположения (почтовый индекс), реквизиты банковского счета (в случае заполнения видеозаписи представителем юридического лица);

- номер мобильного телефона или банковской пластиковой карты и электронный адрес;

- место, дата и время совершения правонарушения.