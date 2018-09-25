В Узбекистане предлагают ввести охранный ордер для жертв бытового насилия

ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Охранный ордер для жертв бытового насилия может быть введен в Узбекистане, эта мера предусмотрена проектом закона "О профилактике бытового насилия", обнародованного во вторник.опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства для общественного обсуждения, которое продлится до первой декады октября. Разработчиком документа выступило Министерство юстиции. В настоящий момент в Узбекистане профилактика бытового насилия не регулируется отдельным законом.
"Охранный ордер состоит в письменном уведомлении лица о недопустимости в дальнейшем его асоциального поведения и предупреждении лица, склонного к совершению бытового насилия, об ответственности за совершение правонарушения", - говорится в тексте документа.
В соответствии с законопроектом, сотрудники органов внутренних дел должны выдать ордер жертве бытового насилия или лицу, находящемуся под угрозой насилия, в течение суток с момента установления угрозы.
В июле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить к октябрю законопроект о профилактике бытового насилия. Глава государства также одобрил создание Республиканского центра реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия.