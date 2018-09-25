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В Узбекистане предлагают ввести охранный ордер для жертв бытового насилия

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Охранный ордер предоставляет жертве бытового насилия право обратиться с заявлением в суд.

ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Охранный ордер для жертв бытового насилия может быть введен в Узбекистане, эта мера предусмотрена проектом закона "О профилактике бытового насилия", обнародованного во вторник.

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© Flickr/ Esparta Palma
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Законопроект опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства для общественного обсуждения, которое продлится до первой декады октября. Разработчиком документа выступило Министерство юстиции. В настоящий момент в Узбекистане профилактика бытового насилия не регулируется отдельным законом.

"Охранный ордер состоит в письменном уведомлении лица о недопустимости в дальнейшем его асоциального поведения и предупреждении лица, склонного к совершению бытового насилия, об ответственности за совершение правонарушения", - говорится в тексте документа.

В соответствии с законопроектом, сотрудники органов внутренних дел должны выдать ордер жертве бытового насилия или лицу, находящемуся под угрозой насилия, в течение суток с момента установления угрозы.

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Пресс-служба Комитета женщин Узбекистана
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Ордер выдается на 15 дней с возможностью продления на месяц, правонарушитель будет обязан пройти специальные коррекционные курсы. Охранный ордер также предоставляет жертве бытового насилия право обратиться с заявлением в суд, говорится в законопроекте.

В июле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить к октябрю законопроект о профилактике бытового насилия. Глава государства также одобрил создание Республиканского центра реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия.




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