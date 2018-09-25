Хокимият Ташкента хочет построить предприятия на зарядку

Спортивные мероприятия будут проходить на площади Дружбы народов, улице Сайилгох, возле ресторана "Зарафшан", первое уже прошло утром 25 сентября.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Хокимият Ташкента призывает министерства и ведомства организовать систематические занятия спортом, сообщается на странице администрации в Facebook.

Первое такое мероприятие уже прошло утром 25 сентября в парке Миллий бог, в ней приняли участие 200 женщин.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. Массовые занятия утренней гимнастикой в Ташкенте

Кроме того, возле дворца "Дружба народов" гимнастику сделали свыше 100 человек.

"Вместе с этим, хокимият города Ташкента и управление физической культуры и спорта столицы призывает все министерства и ведомства определить один день недели в трудовом коллективе "Днем спорта и здоровья", принять активное участие в акции "15 минут физического воспитания", - уточняется в сообщении в социальной сети.

В организациях с продолжительным рабочим днем администрация предполагает внедрить систему выполнения гимнастических упражнений, направленных на предупреждение усталости и поднятие духа сотрудников.