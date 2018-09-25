"Розовое достояние": крупнейший бриллиант Christie's пустят с молотка

Цвет – одна из особенностей драгоценного камня, стоимость которого оценивается в среднем в 30-50 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Аукционный дом Christie's продает крупнейший за всю историю торгов бриллиант под названием Pink Legacy, сообщает РИА Новости.

Камень прямоугольной огранки и весом 18,96 карат оценивает в 30-50 миллионов долларов и станет топ-лотом торгов в Женеве 13 ноября.

По данным экспертов, бриллиант происходит из коллекции семьи Оппенгеймер и не имеет аналогов.

Появление уникального камня в продаже вызовет большой интерес среди коллекционеров и ценителей, до торгов он примет участие в международном турне, отметил глава Международного ювелирного департамента Рауль Кадакия.

Геммологический институт Америки присвоил бриллианту "ярко-фантазийную" классификацию интенсивности цвета. При этом большинство камней такого цвета не превышают одного карата.

Еще одна уникальная характеристика Pink Legacy – чистота камня.