РФ поможет подготовить учителей русского языка для Узбекистана

Специалисты с российской и узбекской стороны рассмотрели также возможность увеличения квот для студентов из Узбекистана для обучения в педагогических вузах РФ.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Специалисты Министерства народного образования Узбекистана, эксперты и представители вузов России обсудили вопросы сотрудничества в сфере подготовки преподавателей школ на русском языке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования республики.

"Узбекская сторона предложила наладить взаимодействие с учебными заведениями России для подготовки и переподготовки учителей из Узбекистана", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, в республике ощущается нехватка учителей в русскоязычных школах, поэтому Минобразования принимает меры по решению данной проблемы.

В ходе встречи проректор по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий, в частности, предложил сотрудничество в рамках партнерской сети вуза "Институт Пушкина", которая предоставляет возможность подготовить высококвалифицированных учителей русского языка.

Участники встречи также рассмотрели возможность увеличения квот для студентов из Узбекистана для обучения в педагогических вузах РФ. Стороны договорились проработать вопросы и определить дальнейшие шаги для достижения конкретных результатов, добавили в министерстве.

В марте председатель сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев заявил на пленарном заседании верхней палаты парламента, что в школах Узбекистана, особенно в регионах, наблюдается нехватка учителей, преподающих на русском языке.

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Напомним, ранее Министерство образования и науки РФ предложило узбекской стороне отправить в регионы республики учителей русского языка и литературы, упоминая, что подобная инициатива уже была реализована в Таджикистане.

По словам руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктора Шулики, Россия обязуется подобрать квалифицированных педагогов, будет платить им специальную зарплату, а принимающая сторона должна предоставить им жилье и необходимые условия для работы.