В больницу на "Тойоте": TIKA передало Минздраву Узбекистана 70 автомобилей

Также турецкое агентство предоставило Минюсту 20 микроавтобусов Otoyul для организации мобильных пунктов по оказанию госуслуг.

ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) передало властям Узбекистана 70 автомобилей для оказания медицинских и госуслуг населению.

"ТIKA передало 70 единиц спецтранспорта для оказания медицинских и госуслуг", - сказал представитель министерства. В церемонии передачи транспорта, состоявшейся в понедельник, принял участие спикер турецкого парламента Бинали Йылдырым, находящийся с визитом в Узбекистане.

В частности, Минздраву переданы 50 автомобилей скорой помощи Toyota, оснащенных всем необходимым медицинским оборудованием. Большая часть автомобилей будет направлена в области Узбекистана, сообщается на странице TIKA в Facebook.

Агентство также предоставило Министерству юстиции 20 микроавтобусов Otoyul для организации мобильных пунктов по оказанию государственных услуг в регионах Узбекистана.

За последний год главы Узбекистана и Турции обменялись визитами , было подписано около 40 документов о развитии сотрудничества в различных сферах.

Компании, предприятия и ведомства подписали соглашения и контракты на сумму более 6 миллиарда долларов, а также договорились увеличить в ближайшее время двусторонний товарооборот до 5 миллиардов долларов против полутора миллиардов долларов по итогам 2017 года.