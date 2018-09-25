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TIKA передало Минздраву Узбекистана 70 автомобилей

В больницу на "Тойоте": TIKA передало Минздраву Узбекистана 70 автомобилей

TIKA
Общество
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Также турецкое агентство предоставило Минюсту 20 микроавтобусов Otoyul для организации мобильных пунктов по оказанию госуслуг.

ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) передало властям Узбекистана 70 автомобилей для оказания медицинских и госуслуг населению.

"ТIKA передало 70 единиц спецтранспорта для оказания медицинских и госуслуг", - сказал представитель министерства. В церемонии передачи транспорта, состоявшейся в понедельник, принял участие спикер турецкого парламента Бинали Йылдырым, находящийся с визитом в Узбекистане.

В частности, Минздраву переданы 50 автомобилей скорой помощи Toyota, оснащенных всем необходимым медицинским оборудованием. Большая часть автомобилей будет направлена в области Узбекистана, сообщается на странице TIKA в Facebook. 

Агентство также предоставило Министерству юстиции 20 микроавтобусов Otoyul для организации мобильных пунктов по оказанию государственных услуг в регионах Узбекистана.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 24 сентября принял председателя Великого национального собрания Турецкой Республики Бинали Йылдырыма
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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За последний год главы Узбекистана и Турции обменялись визитами, было подписано около 40 документов о развитии сотрудничества в различных сферах.

Компании, предприятия и ведомства подписали соглашения и контракты на сумму более 6 миллиарда долларов, а также договорились увеличить в ближайшее время двусторонний товарооборот до 5 миллиардов долларов против полутора миллиардов долларов по итогам 2017 года.




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