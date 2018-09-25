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Компания Murad Buildings остановила строительство многоэтажного дома на 8-м квартале Юнусабада в Ташкенте

Премьер-министр отменил решение арестованного хокима Юнусабадского района

© Хокимият Ташкента
Общество
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Сразу после заявления Абдуллы Арипова на совещании по вопросам строительства и благоустройства в Ташкенте остановили все строительные работы, которые шли на территории махалли "Матонат".

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отменил решение экс-хокима Юнусабадского района о выделении земли под строительство махаллинского гузара в махалле "Матонат", сообщает УзА.

Об этом Арипов заявил на совещании по вопросам строительства и благоустройства в Ташкенте.

Сразу после решения Арипова были остановлены все строительные работы, которые шли на данной территории. В течение пяти дней на ней поручено построить детскую площадку.

Напомним, хокима Юнусабадского района Бахтиера Абдусаматова в сентябре этого года задержали при получении взятки, предположительно, за выделение земельных участков.




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