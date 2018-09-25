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Дети сидят на берегу реки

Многодетные родители в России получили право выбирать даты отпуска

CC0 / pixabay
Общество
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Соответствующий закон приняла Государственная дума Российской Федерации на пленарном заседании во вторник.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Государственная дума России в ходе пленарного заседания во вторник приняла закон о праве многодетных родителей выбирать даты отпуска, сообщает РИА Новости.

Ранее законопроект внесла в Госдуму глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. В перспективе документ дополнит Трудовой кодекс Российской Федерации.

Женщина на остановке общественного транспорта в Москве.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Госдума утвердила наказание за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста

Изменения коснутся сотрудников, имеющих трех и более детей в возрасте до 12 лет. Теперь они смогут получить ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное время.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эти поправки призваны сделать жизнь многодетных семей комфортнее.

Кроме того, во вторник днем Госдума утвердила наказание за отказ брать на работу лиц предпенсионного возраста. Речь идет о людях, которым осталось до выхода на пенсию не более 5 лет. За подобные нарушения назначен штраф в 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.

Теги:
закон, Россия, отпуск



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