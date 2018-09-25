Милиционер из Ташкента купил на выигранные 10 млн сумов подарки детдомовцам

Купить билет подполковник Шухрат Бобониязов решил, когда проходил мимо стойки, где продавалась лотерея, и услышал, как смеются над парнем, который заявил, что отдал бы выигрыш детскому дому.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Подполковник Шухрат Бобониязов из УКД ОВД Сергелийского района потратил выигранные в лотерею 10 миллионов сумов на помощь воспитанникам детского дома милосердия № 23 Юнусабадского района, сообщает пресс-служба ГУВД.

Купить билет Бобониязов решил, когда, проходя мимо стойки, где продавалась лотерея, услышал, как смеются над парнем, который заявил, что отдал бы выигрыш детскому дому.

"Я бы тоже на детей из детского дома потратил все, что выиграл", - вмешался подполковник.

Однако собравшиеся у стойки ему не поверили. Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, Бобониязов и приобрел лотерейный билет, который в итоге оказался счастливым.

Обладатель выигрыша в 10 миллионов сумов попросил руководство и сослуживцев поддержать его инициативу и помочь связаться с детским домом.

ГУВД г. Ташкента Сотрудник ГУВД выиграл в лотерею 10 миллионов сумов и потратил их на благотворительность

Заранее узнав у директора детского дома милосердия № 23 Юнусабадского района, что нужно воспитанникам, сотрудники УКД ОВД Сергелийского района закупили подарки, в том числе игрушки, спортивный инвентарь, одежду, сладости и фрукты, а затем навестили ребят и передали им презенты.