21:35 25 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Рейд с сотрудниками УБДД Ташкента

Власти откроют одну из центральных улиц Ташкента

УБДД Ташкента
Общество
Получить короткую ссылку
106940

Столичные власти заверяют, что будут сохранены все деревья, растущие на указанных улицах.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Пресс-служба хокимията города Ташкента обнародовала информацию о том, что столичной администрацией принято решение открыть дорогу, соединяющую улицы Моварауннахр и Абдуллы Кадыри.

"Принимая во внимание многочисленные запросы жителей города Ташкента, хокимиятом столицы принято решение открыть дорогу, соединяющую улицы Моварауннахр и Абдуллы Кадыри", - говорится в сообщении.

В центре Ташкента откроют две улицы для проезда >>>

Пресс-служба хокимията заверила, что сохранит все деревья, растущие на указанных улицах.

Одна из улиц Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Выезд с улицы Фидокор на Ойбек в Ташкенте откроют для движения транспорта

"Спешим отметить, что при проведении данных работ деревья, растущие на данном участке, будут пересажены", - подчеркнули там.

Отметим, что открытия этого участка дороги ждут многие автовладельцы столицы, так как он весьма востребован и связывает крупные улицы города.

Ранее в узбекской столице уже были открыты для транспорта несколько участков дорожной сети, закрытые в середине 2000-х годов.

Главной причиной закрытия проезжих улиц было обеспечение безопасности передвижения первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В результате таких решений многие столичные улицы оказались перегружены, а водителям, чтобы добраться до определенных локаций, приходилось наматывать десятки лишних километров.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • 3-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX
    Смертельное оружие

    Самая масштабная в регионе выставка оборонной промышленности ADEX 2018 стартовала в Баку. В течение трех дней здесь будут демонстрироваться новейшие достижения оборонпрома мира

  • Табло курса обмена валют и аптеки
    Будет ли девальвация рубля

    Стоит ли ожидать резких скачков курса и будет ли эпидемия "валютного гриппа", выяснял колумнист Sputnik

  • Ученые из США и Венгрии исследуют дендрафлору Абхазии
    Все в сад

    Ученыхе из Венгрии и США исследуют субтропические леса Абхазии: здесь много редких видов в единичном экземпляре

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Неделя моды в Милане
Готовь платье зимой: весенне-летние коллекции на Неделе моды в Милане
Только стакан и вода - мировые хиты в исполнении уличного музыканта - 11 млн просмотров на Ютуб. Смотреть всем.
Виртуозная игра уличного музыканта завораживает – 11 млн просмотров в Сети
Шнобелевская премия
Слюна как чистящее средство: открытия обладателей Шнобелевской премии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054