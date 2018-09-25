Власти откроют одну из центральных улиц Ташкента

Столичные власти заверяют, что будут сохранены все деревья, растущие на указанных улицах.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Пресс-служба хокимията города Ташкента обнародовала информацию о том, что столичной администрацией принято решение открыть дорогу, соединяющую улицы Моварауннахр и Абдуллы Кадыри.

"Принимая во внимание многочисленные запросы жителей города Ташкента, хокимиятом столицы принято решение открыть дорогу, соединяющую улицы Моварауннахр и Абдуллы Кадыри", - говорится в сообщении.

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Пресс-служба хокимията заверила, что сохранит все деревья, растущие на указанных улицах.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Выезд с улицы Фидокор на Ойбек в Ташкенте откроют для движения транспорта

"Спешим отметить, что при проведении данных работ деревья, растущие на данном участке, будут пересажены", - подчеркнули там.

Отметим, что открытия этого участка дороги ждут многие автовладельцы столицы, так как он весьма востребован и связывает крупные улицы города.

Ранее в узбекской столице уже были открыты для транспорта несколько участков дорожной сети, закрытые в середине 2000-х годов.

Главной причиной закрытия проезжих улиц было обеспечение безопасности передвижения первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В результате таких решений многие столичные улицы оказались перегружены, а водителям, чтобы добраться до определенных локаций, приходилось наматывать десятки лишних километров.