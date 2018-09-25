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Заседание Верховного суда

Верховный суд Узбекистана запускает онлайн-трансляции заседаний

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В ведомстве 25 сентября состоялась презентация новой версии официального портала, она включает в себя ряд информационных и интерактивных услуг для населения.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. На новом сайте Верховного суда Узбекистана в сентябре запустят онлайн-трансляцию судебных заседаний, сообщает UzNews.uz.

Во вторник в здании ведомства прошла презентации новой версии официального портала, она включает в себя целый ряд информационных и интерактивных услуг для населения. Ее разрабатывали специалисты Верховного суда, Агентства США по международному развитию и Программы развития ООН "Партнерство в сфере верховенства закона в Узбекистане".

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В мероприятии приняли участие главы представительств международных организаций, послы Индии, Пакистана и США, а также представители посольств Казахстана, Китая, Таджикистана и Туркменистана.

Цель онлайн-трансляций – обеспечение эффективности, открытости и прозрачности судебных заседаний.

Кроме того, воспользовавшись новой версией, граждане смогут подать электронные обращения и узнать расписания судебных заседаний.

Теги:
Сайт, судебное заседание, Верховный суд



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