Построй свой бизнес: власти Ташкента рассказали, сколько денег выделили

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. На сессии городского Совета народных депутатов в Ташкенте был решен вопрос выделения финансовых средств молодежи для открытия своего бизнеса.
Было отмечено, что государство предоставляет дополнительно 47 миллиардов сумов молодым жителям Ташкента в период с сентября по декабрь 2018 года для развития бизнеса на льготных условиях, передает пресс-служба Хокимита Ташкента.
Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы профилактики правонарушений среди молодежи, работать по которой необходимо совместно с махаллинскими комитетами.