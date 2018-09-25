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Сессия городского Совета народных депутатов в Ташкенте

Построй свой бизнес: власти Ташкента рассказали, сколько денег выделили

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
Общество
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На создание своего дела в ближайшие три месяца власти проинвестируют молодежь на 47 миллиардов сумов.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik.  На сессии городского Совета народных депутатов в Ташкенте был решен вопрос выделения финансовых средств молодежи для открытия своего бизнеса.

Сессия городского Совета народных депутатов в Ташкенте
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
Сессия городского Совета народных депутатов в Ташкенте

Было отмечено, что государство предоставляет дополнительно 47 миллиардов сумов молодым жителям Ташкента в период с сентября по декабрь 2018 года для развития бизнеса на льготных условиях, передает пресс-служба Хокимита Ташкента.

Совещание Holley в хокимияте Ташкента
Фото: Хокимият Ташкента
Десять тысяч новых рабочих мест: Holley Group создаст технопарк в Ташкенте
Также обсуждался вопрос создания дополнительных рабочих мест. В каждом районе будут созданы технопарки, за счет которых будут созданы новые рабочие места.

Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы профилактики правонарушений среди молодежи, работать по которой необходимо совместно с махаллинскими комитетами.




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