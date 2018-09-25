Построй свой бизнес: власти Ташкента рассказали, сколько денег выделили

На создание своего дела в ближайшие три месяца власти проинвестируют молодежь на 47 миллиардов сумов.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. На сессии городского Совета народных депутатов в Ташкенте был решен вопрос выделения финансовых средств молодежи для открытия своего бизнеса.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент Сессия городского Совета народных депутатов в Ташкенте

Было отмечено, что государство предоставляет дополнительно 47 миллиардов сумов молодым жителям Ташкента в период с сентября по декабрь 2018 года для развития бизнеса на льготных условиях, передает пресс-служба Хокимита Ташкента.

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Также обсуждался вопрос создания дополнительных рабочих мест. В каждом районе будут созданы технопарки, за счет которых будут созданы новые рабочие места.

Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы профилактики правонарушений среди молодежи, работать по которой необходимо совместно с махаллинскими комитетами.