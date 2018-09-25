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Метро Санкт-Петербурга

"С чем боретесь": в Петербурге феминистки провели акцию с отбеливателем

© Sputnik / Михаил Киреев
Общество
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В метро Северной столицы прошла акция против свойственной мужчинам привычки сидеть с раздвинутыми ногами.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. В метро Санкт-Петербурга активистки провели акцию против мэнспрединга, видеозапись размещена на YouTube.

Девушки подходили к мужчинам, широко расставившим ноги и в результате занимавшим больше одного места в вагоне, и обливали их раствором с отбеливателем.

Для акции были использованы 30 литров воды и 6 литров отбеливателя, концентрация в 30 раз превышает ту, которая применяется в домашнем хозяйстве.

По словам организатора акции Анны Довгалюк, цель акции – в привлечении внимания к "отвратительному явлению", с которым борются во всем мире. Привычку многих мужчин широко раздвигать ноги в общественному транспорте можно рассматривать как акт гендерной агрессии, считает она.

При этом среди пользователей YouTube видеоролик вызвал острую негативную реакцию.

"Анна, а с чем вы боретесь? В самом начале вы разделили понятия привычки так сидеть и агрессии в отношении женского пола. Но в итоге на видео вы часто обливали парней рядом с которыми не сидели девушки или которые вовсе сидели отдельно от всех. Вам не кажется что они не проявляли агрессию, а вы в ряде случаев "наказали" парней которые этого не заслуживали?" – пишет Александр Беляев.

Кроме того, активисткам напомнили, что их действия могут попасть под действие статьи Уголовного кодекса России о порче имущества.

 

Теги:
Акция, феминизм, Санкт-Петербург



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