Передвижные радары на улицах Ташкента заработали и по ночам

Только за одну ночь на улице Амира Темура передвижной радар выявил 232 случая превышения скорости.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. На улицах Ташкента в ночное время работают мобильные радары, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан ссылкой на сотрудника ГУВД Ташкента.

"Со вчерашней ночи радары работают и в ночное время. За одну ночь на Амира Темура выявлено 232 случая превышения скоростного режима. Всего с 7 сентября радары выявили 15 912 нарушений", – пояснил сотрудник ГУВД.

По словам сотрудника, уведомления придут водителям-нарушителям по почте.

Как сообщалось ранее, середины августа инспекторы ДПС больше не используют устаревшие ручные радары. Передвижные радары установили в четырех точках столицы – вблизи ресторана "Эльбрус" в Сергелийском районе, на Малой кольцевой автомобильной дороге, около здания Олий Мажлиса на улице Бунёдкор и на улице Амира Темура в Юнусабадском районе.