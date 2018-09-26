Чиновникам Самарканда запретили водить служебные авто

Теперь служебные машины хокимията будут только водить только специально нанятые водители.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Исполняющий обязанностей хокима Самаркандской области Эркинджон Турдимов запретил чиновникам водить служебные автомобили, сообщает корреспондент Sputnik.

Согласно постановлению хокимията от 22 сентября, чиновникам запрещено управлять транспортными средствами, которые находятся на балансе хокимиятов области, районов и городов.

Причиной стали нарушения ПДД и различные дорожно-транспортные происшествия. Теперь управлять принадлежащими хокимиятам транспортными средствами будут управлять специально нанятые водители.

Напомним, в августе этого года в ДТП попала служебная машина премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, он получил легкие телесные повреждения и был доставлен в больницу. По данным правоохранительных органов, небольшими повреждениями отделался и вице-премьер, экс-председатель компании "Узбекнефтегаз" Алишер Султанов. Его автомобиль ехал впереди правительственного кортежа и столкнулся с микроавтобусом Damas, водитель которого потерял управление и выехал на встречную полосу.